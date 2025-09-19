Santa Marinella, perde il controllo del camioncino e finisce contro un muro di cinta

Sul posto i Vigili del fuoco di Civitavecchia, gli operatori della Misericordia e i Carabinieri della cittadina

Questa mattina, i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A si sono portati in Santa Marinella per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti un uomo alla guida di un camioncino ha perso il controllo impattando e causando la rottura di un muro di cinta di un’abitazione sito in via Oberdan. L’impatto oltre ai danni causati al muro perimetrale del cortile dell’abitazione ha causato il danneggiamento di un palo dell’illuminazione pubblica e di tubo del gas. Gli uomini della Bonifazi oltre ad affidare alle cure del personale sanitario della Misericordia giunto sul posto, ha subito messo in sicurezza l’area occupandosi della conduttura del gas danneggiata e dell’illuminazione.

Giunti sul posto anche i Carabinieri ed i tecnici Italgas ed Enel per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il guidatore del veicolo è stato trasportato in ospedale in via precauzionale.