la Squadra 22A del Distaccamento VVF di Pomezia con l’ausilio di un’autoscala è intervenuta presso il Comune di Pomezia in Via Ugo la Malfa,42 per un’esplosione al 5 piano di una palazzina.

La deflagrazione, le cui cause sono ancora in corso, ha divelto una finestra precipitando sulle autovetture in sosta. Le persone coinvolte hanno riportato lievi bruciature.

Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.