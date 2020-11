Share Pin 1 Condivisioni

Santa Severa: il 19 il Castello si illumina di viola per la giornata mondiale per la lotta al tumore al Pancreas

Nella serata di Giovedì 19 novembre, Giornata Mondiale per la lotta al Tumore al Pancreas, diverse città italiane vedranno illuminati di viola palazzi, monumenti, edifici e piazze al fine creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche e richiedere alle istituzioni di impegnarsi a promuovere informazioni e campagne di prevenzione. Anche quest’anno il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, aderisce alla campagna promossa dall’Associazione Nastro Viola illuminando l’antica fortezza. A sostegno dell’iniziativa, le luci viola saranno posizionate sulle mura del Castello sia interne che esterne e saranno visibili anche dal mare.

Santa Severa: il 19 il Castello si illumina di viola per la giornata mondiale per la lotta al tumore al Pancreas

Come ogni anno, l’intero mese di novembre sarà dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al pancreas e in diverse località italiane sono previsti eventi e iniziative finalizzate alla divulgazione di informazioni su questa patologia. Lo scopo della campagna “Facciamo Luce sul Tumore al Pancreas”, che a livello mondiale coinvolge luoghi celebri come le cascate del Niagara e la Opera House di Sidney, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui sintomi e i fattori di rischio della malattia, aumentando quindi la consapevolezza sulla gravità di una patologia che in Italia ogni anno colpisce oltre 14mila persone con una mortalità, a cinque anni dalla diagnosi, stimata attorno al 90%. I sintomi del tumore al pancreas, infatti, nelle fasi iniziali della malattia non si manifestano oppure non sono sufficientemente specifici per suscitare il sospetto di una neoplasia. Ciò si traduce in un frequente ritardo nella diagnosi che spesso viene formulata solo quando il tumore è già in uno stadio avanzato e si è diffuso in altre parti del corpo. Essere tempestivi è fondamentale e anche in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, funestato da una pandemia, è importante non abbassare la guardia. La campagna è sbarcata in Italia nel 2015 grazie all’impegno dell’Associazione Nastro Viola Onlus e riscuote ogni anno un successo sempre crescente. Nel 2018 sono stati infatti oltre 100 gli edifici illuminati di viola nella Giornata Mondiale contro il Tumore al Pancreas.

Le foto del castello illuminato saranno postate sulle pagine social con l’hastag #facciamolucesultumorealpancreas.

Per maggiori informazioni sulla Associazione Nastro Viola Onlus: www.nastroviola.org