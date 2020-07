Condividi Pin 2 Condivisioni

L’intervento dei Vigili del Fuoco



Esplode la caldaia di un hotel: tre persone rimaste ferite

Alle ore 13 circa di oggi, tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente a Roma, presso Piazza Bologna, precisamente in via Reggio Calabria 54, a causa di una forte esplosione alla caldaia di un Hotel della zona, il Mercure.

Un grande boato in città ha fatto spaventare residenti e passanti. Sul posto sarebbero rimaste ferite alcune persone.

Intervenuti anche il funzionario di guardia e il soccorso del 118.

Non ancora chiare le cause che hanno determinato l’esplosione.

AGGIORNAMENTO

In particolare sarebbero rimaste ferite tre persone, due operai della ditta di manutenzione delle caldaie e un operaio dell’albergo. Le stesse sono state trasportate in ospedale in seguito alle ustioni riportate.