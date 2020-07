Condividi Pin 2 Condivisioni

Saldi estivi 2020: il 1 agosto il via libera

A quando l’inizio dei saldi estivi 2020? Dopo l’emergenza sanitaria del Coronavirus che ha visto chiudere tutte le attività commerciali, e non solo, in Italia, nella Conferenza delle Regioni si è deciso di far riaprire le porte allo shopping in un’unica data, uguale per tutte le regioni.

Sarà il 1° agosto 2020 a dare il via su tutto il territorio nazionale. Una bella notizia per tutti coloro che finalmente potranno tornare a fare i loro acquisti a prezzi stracciati.

Inoltre, per i commercianti prevale il divieto assoluto di anticipare le promozioni nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi.