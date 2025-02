Escursione pericolosa in autostrada per una coppia di rottweiler: salvati e coccolati dalla Polizia di Stato –

Si erano allontanati questa mattina dalla loro “cuccia”, senza che il padrone se ne accorgesse, e gironzolavano impauriti lungo la corsia di emergenza del raccordo anulare all’altezza dell’uscita 23 direzione Napoli. A notare la coppia di rottweiler, il Dirigente del VI Distretto Casilino che a bordo della sua auto, mentre andava in ufficio con un collega, ha subito scorto quei due cagnoloni – di 30 kg cadauno – che stavano correndo all’impazzata verso la galleria.

I due poliziotti, che hanno “fiutato” subito il pericolo che correva la coppia di amici a quattro zampe, al fine di scongiurare il loro investimento ed anche eventuali incidenti stradali, si sono attivati con ogni accurata tecnica di sicurezza per scongiurare il peggio.

Senza correre rischi sono riusciti ad affiancarli, poi, dopo aver rallentato il traffico della carreggiata, si sono lanciati sulla corsia occupata dai due cani, provando con le dovute accortezze a conquistare la loro fiducia. Nel frattempo, in costante contatto con la Sala Operativa, hanno richiesto l’intervento delle guardie zoofile. Un lieto fine per i due cagnoloni che, dopo pochi minuti, erano avvolti al sicuro tra le braccia dei poliziotti. Grazie alle loro attenzioni e a quelle degli altri automobilisti che nel frattempo si erano fermati preoccupati per la sorte dei nostri amici, i due “cuccioloni”, sono stati rifocillati con acqua, biscotti, e tante coccole, in attesa dell’arrivo delle guardie zoofile per le cure necessarie.

Grazie al loro microchip ed ai successivi riscontri con la Sala Operativa, i poliziotti sono riusciti a risalire al loro proprietario nonché al passato avventuroso della coppia: i due, infatti, per ben due volte si erano già allontanati da casa ed erano stati fortunatamente ritrovati prima ancora che potesse accadere il peggio.

I due cani sono stati consegnati alle guardie zoofile in attesa dell’arrivo del proprietario. Per lui è scattata la segnalazione per omessa custodia.