Santa Marinella: Il Comune presenta il progetto per la terrazza Giuliani –

La Giunta Comunale ha approvato giovedì con delibera lo studio di fattibilità per la riqualificazione della Terrazza di via Giuliani.

In linea con gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione del litorale costiero, il progetto sarà presentato venerdì mattina durante un’assemblea aperta alla cittadinanza che si terrà presso l’aula consiliare “Silvio Caratelli” del Palazzo del Municipio di via Ciceroni.

A presentare il nuovo piano saranno il sindaco Pietro Tidei e la consigliera Maura Chegia, che ha curato l’intero progetto, di cui svelerà i dettagli durante l’incontro e la conferenza stampa programmata.

“Siamo giunti all’approvazione di uno studio che permetterà di sistemare una volta per tutte la terrazza panoramica – ha affermato il Sindaco al termine della Giunta – Il nuovo progetto rispetterà tutti i criteri previsti, in linea con gli interventi stabiliti dal PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Illustreremo durante l’assemblea i particolari dell’intero progetto”.

La consigliera Chegia ha voluto condividere con la città il piano di studio approvato ed è per questo che si è fatta promotrice dell’assemblea pubblica.

“Sono consigliera da pochi mesi ed è stato prioritario per me occuparmi della questione di Largo Giuliani, consapevole di quanto la soluzione sia attesa dalla nostra comunità- ha dichiarato Chegia- La terrazza tornerà fruibile da tutti, anche dai disabili. Avrà un nuovo aspetto, romantico. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadini all’incontro di presentazione per conoscere il progetto”, ha concluso la Consigliera.