“Erasmus a Dublino: per i docenti della Corrado Melone”

“Erasmus a Dublino: percorso di formazione internazionale per i docenti della Corrado Melone”

Nel mese di luglio un secondo gruppo di docenti dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza di studio e immersione linguistica a Dublino presso Il Centre of English Studies grazie al Progetto Erasmus+ “Empowering Education, Integrating Innovative Methodologies and Language Competence in an International Context” – Codice Progetto: 2023-1-IT02-KA122-SCH-000135377.

In questa seconda mobilità i docenti hanno seguito dei corsi di lingua per migliorare le competenze linguistiche in inglese e dei corsi Clil (Content Language Integrated Learning) per acquisire nuove metodologie e strategie di insegnamento finalizzate all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. I docenti hanno beneficiato della possibilità di vivere un’esperienza significativa di crescita personale e professionale, migliorando le proprie competenze in un contesto internazionale. La società complessa e interconnessa in cui viviamo richiede oggi più che mai una formazione continua in tutti gli ambiti in particolare in campo educativo. Innanzitutto, per mantenere viva la passione per l’insegnamento, che è diventato un mestiere sempre più impegnativo, poi per migliorare le proprie competenze, aprirsi a contesti culturali diversi e a nuove prospettive educative, stando al passo con le innovazioni nel campo della formazione. Le 4 docenti impegnate nella mobilità hanno frequentato i corsi di formazione ogni mattina e alcuni pomeriggi; nel tempo libero hanno approfondito la conoscenza della storia e della cultura irlandese, con lezioni dedicate, tour guidati della città e visite dei luoghi più significativi dell’affascinante e cosmopolita città di Dublino come la biblioteca del Trinity College, la maestosa Cattedrale di San Patrizio, la cattedrale di Christ Church, il castello di Dublino, il pittoresco quartiere di Temple Bar, i giardini di Saint Stephen Green e l’interessante museo dell’emigrazione irlandese, Epic. L’ultimo giorno la scuola ha organizzato una visita della vivace cittadina medievale di Galway – sulla costa occidentale dell’isola – famosa per gli anelli di Claddagh e i maglioni delle isole Aran: una piacevole passeggiata nelle affollate vie del centro storico ricche di pub, ristoranti e negozi per concludere questa settimana di studio.

“Un’esperienza stupenda che ha arricchito il nostro bagaglio umano e culturale” hanno sottolineato le docenti al rientro in Italia, manifestando il desiderio di condividere con i colleghi e di mettere in pratica nel proprio lavoro quotidiano con gli studenti le metodologie didattiche e gli approcci innovativi acquisiti. Attraverso queste preziose esperienze formative – che grazie a questo progetto Erasmus continueranno ancora fino a maggio 2025 – la nostra scuola potrà garantire un miglioramento della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, rendendo migliore e più competitiva a livello globale la formazione degli studenti