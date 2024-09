La carica dei tifosi verdeazzzurri, domenica esordio in casa. Lupi. ” Siete il nostro dodicesimo, vi aspettiamo numerosi”

Nonostante la brutta sconfitta in coppa Italia, i tifosi verde azzurri sono pronti a salire sui gradoni dell’Enrico Galli per assistere alla prima di campionato dei cervi, che alle 11 di domenica affronteranno il Palocco. Il richiamo alla squadra della città è troppo forte e i tifosi ceriti non mancheranno all’esordio stagionale. A spingere i ragazzi di Gabrielli alla vittoria, saranno tanti sportivi, che non vogliono perdersi la prima gara di campionato. Più che mai, in questa stagione, serve il sostegno della tifoseria. Sono partiti gli abbonamenti per rilanciare la passione dei tifosi, ai quali il presidente Andrea Lupi ha mandato un messaggio. ” Siete il dodicesimo in campo, mi auguro che lo dimostriate con il vostro affetto e calore irrefrenabile. Lotteremo insieme per portare in alto i colori verdeazzurri. Vi aspetto numerosi domenica, vi mando un abbraccio forte”