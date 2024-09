L’arbitro di Ladispoli Andrea Ancora, dirigerà il derby Gubbio – Ternana

Ancora dirigerà Gubbio – Ternana, al fischietto di Ladispoli è stata affidato il big match della seconda giornata in serie C

Inizia con una gara di cartello il quinto anno in Lega Pro dell’arbitro di Ladispoli, Andrea Ancora. Sarà a lui a dirigere il derby umbro tra Gubbio e Ternana, sabato sera davanti a sei mila tifosi. Il fischietto di Ladispoli, della sezione Roma 1, non ha mai diretto una gara della Ternana, mentre il Gubbio in due occasioni Il fischietto della sezione laziale ha diretto cinquanta gare nel torneo di Serie C così distribuite: diciannove nel girone A, quattordici nel raggruppamento centrale e le restanti diciassette nel girone meridionale. Annovera anche un precedente nei Play off risalente al maggio dell’anno in corso tra Carrarese-Perugia 1-2. Infine ha diretto una gara dell’Italia Under 19 contro i pari età dell’Irlanda (3-2 il finale).