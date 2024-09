Biblioteca chiusa a Cerveteri, Piergentili: “Problemi tecnici o mancanza di personale?”

La chiusura stabilita dal sindaco Elena Gubetti con una ordinanza

Con l’ordinanza n°47 della Sindaca Gubetti è stata disposta la chiusura temporanea della biblioteca comunale di Cerveteri. Da quanto si apprende a seguito di alcune perdite d’acqua generate dall’impianto di condizionamento, saranno necessari dei lavori per il ripristino dei locali che dureranno due settimane.

Il Consigliere di minoranza Piergentili non ci sta e polemizza per la chiusura, con un video dalla sua pagina social dichiara infatti che le ragioni andrebbero ricercate nella mancanza di personale, poiché dal suo punto di vista politico sono stati impegnati i soldi per altro.

Nell’ordinanza non viene menzionato il problema relativo alla mancanza di personale e per maggior chiarezza riportiamo qualche stralcio: “si sono verificati episodi di perdite d’acqua e presenza di muffa sulle pareti dei locali della biblioteca comunale ritenuto che tale situazione rappresenti un pericolo per l’incolumità pubblica e si rende necessario, pertanto, disporre la chiusura al pubblico della biblioteca comunale sita in via francesco rosati snc – palazzo del Granarone, nel periodo dal 2 al 16 settembre 2024, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e di svolgere le procedure necessarie per l’intervento di ripristino dello stato dei luoghi; rilevate evidenti motivazioni di tutela della salute pubblica