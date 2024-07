Energia elettrica, dal 1° luglio fine del mercato tutelato

Il mercato elettrico, così come quello del gas naturale da ieri non è più tutelato, a comunicarlo è proprio l’ARERA, la stessa cosa era avvenuta lo scorso gennaio per il gas naturale.

La differenza tra mercato tutelato e libero può fare davvero la differenza, i prezzi da oggi saranno fissati dai fornitori di energia elettrica, dunque il costo potrà essere fisso o variabile a seconda del mercato che stiamo sottoscrivendo.

Le scadenze sono state comunicate nei mesi precedenti agli utenti, restano comunque tutelate alcune categorie: come le persone che versano in condizioni economiche svantaggiate, chi ha gravi problemi di salute e che vive in strutture di emergenza,. Chi non sottoscrive un’offerta del mercato libero a partire da luglio 2024 la fornitura passerà senza alcuna interruzione al STG (Servizio a Tutele Graduali) dove le condizioni economiche e contrattuali le stabilirà ARERA.