Calcio femminile, giovedì al Galli “Open Day” del Cerveteri Women: porte aperte a tutte per il prossimo campionato

Appuntamento per giovedì 4 luglio alle ore 20:00 al Campo Enrico Galli

La prima stagione del Cerveteri Women, prima squadra di calcio femminile ad undici di Cerveteri, è appena terminata ma sul manto verde del Campo Enrico Galli già si lavora alla prossima. Sono infatti in corso gli “Open – Day”, allenamenti aperti a tutte le ragazze di età maggiore ai 14 anni con la passione per il calcio e che desiderano far parte di una squadra e di competere in un campionato regolamentare, in questo caso l’Eccellenza Laziale. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4 luglio alle ore 20:00.

“Dopo una prima stagione nella quale abbiamo imparato a conoscerci e che ci ha dato l’opportunità di crescere sia come gruppo che come squadra, siamo pronte ad affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato, nel quale vogliamo esprimere il nostro gioco e tutto il nostro amore per il calcio – dichiarano le ragazze – proprio per questo, nonostante la stagione si sia ufficialmente conclusa il 30 giugno, continuiamo ad allenarci anche in queste settimane e ovviamente apriamo le porte del campo a tutte le ragazze che vogliono unirsi a noi. Troveranno una squadra unita, compatta, coesa e con tante ambizioni per la nuova stagione”.

“Non solamente sul terreno verde, ma la preparazione alla nuova stagione prosegue anche a livello organizzativo – aggiungono – in queste settimane infatti, molte attività imprenditoriali stanno scegliendo di sostenerci diventando nostri sponsor e altre se ne aggiungeranno nelle prossime settimane. Avremo sicuramente modo e occasione per presentarle e ringraziarle pubblicamente davanti ai tifosi e alla città. Stiamo lavorando nel migliore dei modi per far sì che la società e i cittadini siano orgogliosi di noi”.

Un in bocca al lupo alle calciatrici del Cerveteri Women e un invito alle ragazze del territorio giunge anche dal Presidente del Città di Cerveteri Andrea Lupi, che dichiara: “Il fatto che anche nel mese di luglio le nostre ragazze stiano continuando ad allenarsi testimonia la forza e la coesione di questo gruppo, nato poco meno di un anno fa ma che sin da subito ha dimostrato il proprio attaccamento alla maglia e alla società. Le ragazze che verranno a fare un test di allenamento con loro, troveranno un gruppo unito, non solamente una squadra, ma una vera e propria famiglia: un gruppo di ragazze per bene, cariche di valori umani e morali, spinte dalla grande passione per il pallone. Vi aspettiamo al Campo di Cerveteri, all’Enrico Galli, per scrivere tutti insieme una straordinaria pagina di sport per la nostra città”.