Emozioni in rosa tra Tolfa e Allumiere sabato prossimo

Share Pin 2 Condivisioni

Una camminata da paese a paese per sensibilizzare sul tumore al seno

Nel mese della prevenzione del tumore al seno, sono tante le realtà che si attivano per sensibilizzare e per celebrare tutte le donne che combattono contro questa terribile malattia. Per questo sabato prossimo si terrà una camminata tra Tolfa e Allumiere, che vedrà la partecipazione di tante persone che hanno vinto questa battaglia. L’evento chiaramente è aperto a chiunque voglia partecipare e si terrà nel rispetto delle norme anti covid.