Aggressione ad Anguillara, due ragazze in ospedale

Due atlete della locale palestra di kickboxing sono state aggredite nella notte, riportando ferite serie

Aggredite in piena notte da un gruppo di adulti, malmenate e ridotte in cattive condizioni, tali da richiedere un ricovero in ospedale. Questa la vicenda accaduta ieri ad Anguillara, dove due ragazze, atlete della locale palestra di kickboxing sono state, a quanto pare, accerchiate da un gruppo cospicuo di adulti nei pressi di Piazza del Molo: di lì il pestaggio. Subito allertate dalle stesse ragazze le forze dell’ordine, che ora indagano per ricostruire gli avvenimenti e per identificare gli aggressori. Le due hanno riportato un trauma cranico e diverse altre ferite.