L’AVAB ODV Impegnata Per l’emergenza COVID

Un costante dispiego di mezzi e volontari per assistere i bisognosi ed evitare situazioni di rischio

L’ associazione di volontariato di Protezione civile e AVAB ODV di Bracciano, da quando è iniziata L’emergenza COVID 19 ha impegnato uomini e mezzi quotidianamente in supporto alla popolazione in prima fase la raccolta e distribuzione dei generi di prima necessità ai cittadini che ne facevano richiesta, inoltre su attivazione della Sala operativa regionale della Protezione civile attività di controllo della temperatura presso l’aeroporto di Fiumicino, al ritiro e distribuzione delle mascherine e altre attività inerenti all’emergenza in corpo. Durante i vari mesi i volontari dell’ AVAB di ODV hanno percorso migliaia di kilometri con i loro mezzi impegnati per tutta la giornata 7 giorni su 7,inoltre nel periodo estivo hanno svolto la campagna antincendio boschivo da poco terminata e ora pronti ad intervenire su attivazione in caso di maltempo e su richieste di assistenze sia sul territorio di Bracciano ma anche in altri Comuni. I volontari dell’Avab odv Bracciano sono impegnati presso il

Drive In via Appia a Roma , su disposizione del Coordinamento coreir ed attivazione della Regione Lazio per l’assistenza ai cittadini che si recano per fare i tamponi COVID 19. Vogliamo ringraziare tutti i volontari che dedicano parte del loro tempo libero alla collettività e chi supporta la nostra associazione. E questo è vuoi saperne di piu: seguici sui social Facebook o Instagramm digitando : Avab ODV. Il anche tu puoi essere un nostro volontario, ti aspettiamo.