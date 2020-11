Elezioni Usa, Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti

Share Pin 5 Condivisioni

Lo spoglio non è ancora terminato la la Cnn ha confermato la notizia

Joe Bide è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. A darne notizia, sebbene lo spoglio non sia ancora terminato, è stata la Cnn.

“Sono onorato – ha detto Bide come riporta il Corriere della Sera – che tu mi abbia scelto per guidare il nostro grande Paese”.

Nel conteggio finale Biden arriva a 306 delegati, ben al di 270, la soglia minima della maggioranza, considerando che sono 538 i rappresentanti del collegio elettorale.

Trump non accetta però l’esito delle urne.

E sulla vittoria di Joe Biden si è espresso anche il segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Con Joe Biden 46esimo Presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l’America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi Democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti”.