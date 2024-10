Eccellenza femminile, il Cerveteri Women debutta in casa contro la Romulea

Prima di campionato per le etrusche, sabato 19 ottobre alle ore 18:00 il fischio d’inizio del girone B di Eccellenza

Tutto pronto al Campo Enrico Galli di Cerveteri per l’inizio del Campionato di Eccellenza Femminile. Il Cerveteri Women, al suo secondo anno di storia, sabato 19 ottobre alle ore 18:00 debutterà in casa contro la Romulea. Ad accompagnare le etrusche per la stagione 2024/2025, tanti sponsor di attività commerciali ed imprenditoriali del territorio, tra cui, come main sponsor, l’Ortopedia di Andrea Vitaliti e il Todis, che hanno realizzato i kit gara, e la Montefarmaco, importante azienda parafarmaceutica che ha dato un importante sostegno alla squadra.

Inserito nel Girone B, il Cerveteri Women affronterà nel corso della stagione il Ladispoli, derby previsto per la seconda di campionato, il Calions, Women Latina 1932, Ostia Antica, Grifone Woman, Monterotondo 1935 e Grifone Gialloverde.

Un Cerveteri Women che inizia il campionato con una rosa fortemente rinnovata rispetto all’esordio dello scorso anno, con la conferma in toto del gruppo storico ma anche con tanti nuovi innesti, che già in questa fase di pre-campionato hanno dato dimostrazione di poter rappresentare un valore aggiunto alla rosa.

“Abbiamo svolto una precampionato estremamente impegnativo, allenandoci duramente, cercando di migliorarci su tantissimi aspetti fisici, tattici e caratteriali – hanno dichiarato le ragazze del Cerveteri Women – iniziamo questa stagione con la voglia di far bene, di riscattarci, di rendere onore a tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato per far sì che giungessimo a questo appuntamento con un gruppo nutrito e solido. Scenderemo in campo con la promessa di correre e combattere su ogni pallone fino al triplice fischio finale dell’arbitro: lo vogliamo fare per noi stesse, per i sostenitori, per la città, per chi ogni giorno lavora con e per noi, per i tanti sponsor e per tutto il personale della società del Città di Cerveteri, in primis per il Presidente Andrea Lupi che crede fortemente in noi. Vi aspettiamo al Campo Enrico Galli per la prima giornata di campionato, sperando di potervi regalare un pomeriggio di emozioni e di divertimento!”.