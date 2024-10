Dal litorale Pontino verso la Capitale con oltre 4,7 kg di cocaina. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini di 27 e 46 anni.

Gli investigatori della Polizia di Stato del II Distretto Salario-Parioli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due uomini, italiani di 27 e 46 anni, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La svolta dell’attività info-investigativa è arrivata quando gli agenti sono venuti a conoscenza di un’informazione di rilievo al fine di cogliere i due soggetti in flagranza di reato: nella mattinata di lunedì, si sarebbero recati in località Anzio mentre, nel pomeriggio, nella zona di Montespaccato per effettuare alcune consegne di sostanza stupefacente.

È così che, dopo aver predisposto un mirato servizio di appostamento e osservazione nella zona del comune di Anzio, i poliziotti sono riusciti ad intercettare il veicolo in uso ai due senza però individuare questi ultimi a bordo.

Per non compromettere l’attività in corso, gli agenti hanno atteso che l’auto si rimettesse in moto e l’hanno inseguita fino ad arrivare, percorrendo strade sterrate, in un’area privata destinata all’attività di “maneggio”. Anche qui, gli operatori hanno osservato il veicolo che, dopo una sosta di qualche minuto, è poi ripartito percorrendo via Diversivo Acquachiara e fermandosi nuovamente – questa volta per circa un’ora – presso un distributore di carburanti. Proprio in quel frangente, i poliziotti hanno avuto certezza della presenza dei due uomini a bordo del mezzo.

Restando in appostamento, gli investigatori hanno così atteso la ripartenza del veicolo – con a bordo i due soggetti – in direzione della Capitale e li hanno seguiti per accertare l’effettiva consegna di cui erano a conoscenza.

Quando poi l’auto è svoltata all’uscita “Montespaccato”, i poliziotti hanno intimato l’alt per effettuare il controllo: nel vano posteriore erano nascosti – in uno scomparto ricavato artigianalmente – 4 involucri avvolti nel cellophane contenenti complessivamente oltre 4,7 kg di cocaina.

Per tal motivo, al termine delle attività di rito, i due soggetti – entrambi italiani e rispettivamente di 27 e 46 anni – sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretti presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.