E’ primavera: oggi l’equinozio che ci fa salutare l’inverno

L’ingresso ufficiale nella stagione dei fiori e delle temperature miti (almeno una volta) cade oggi alle 10.37 italiane e resterà così almeno fino al 2044 quando cadrà addirittura il 19 marzo

Da oggi si entra ufficialmente nella primavera: il tempo del sole e delle temperature miti, dei colori …. che ci fa lasciare alle spalle l’inverno e ci avvicina sempre di più all’estate … almeno in teoria ….

L’Unione Astrofili Italiani, come riporta l’Ansa, evidenzia come per diversi anni, il giorno canonico dell’ingresso nella primavera resterà il 20 marzo e non più il canonico 21 … e lo resterà per qualche anno, almeno fino al 2044 quando addirittura la primavera arriverà il 19 marzo.

E con l’ingresso dell’equinozio di primavera si allungano le giornate mentre nell’emisfero meridionale ha inizio l’autunno.

E dal 28 marzo gli italiani saranno chiamati a portare avanti di un’ora le lancette degli orologi e da quel giorno le giornate sembreranno ancora più lunghe.

E l’abolizione del cambio d’ora che fine ha fatto? Mentre in Europa diversi Paesi procederanno già da quest’anno ad abolire il passaggio dall’ora solare a quella legale, mantenendone per tutto l’anno solo una, in Italia invece tutto resterà inalterato, con il ritorno, dunque, all’ora solare in programma domenica 31 ottobre.

Il Governo Conte bis infatti non avrebbe apportato alcuna variazione, depositando a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale.

