Share Pin 0 Condivisioni

Obiettivo: somministrarne 500 mila dosi al giorno

Coronavirus: dalla seconda metà di aprile il vaccino Johnson & Johnson

Coronavirus: dalla seconda metà di aprile il vaccino Johnson & Johnson –

Da metà aprile dovrebbe arrivare in Italia il vaccino Johnson&Johnson.

L’obiettivo, come spiegato dal commissario all’emergenza, Figliuolo, è di somministrarne 500mila dosi al giorno.

Riflettori puntati anche sulla battuta d’arresto subita dalle vaccinazioni a causa della sospensione di 4 giorni del vaccino Astrazeneca.

“Da ieri – ha spiegato Figliuolo – stiamo recuperando e ora ci sarà una forte accelerazione”.

“In alcune Regioni le disdette di prenotazioni per Astrazeneca sono state del 20% in altre del 10%, in altre non ci sono state”.

(torna a Baraondanews)