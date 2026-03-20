Addio alla leggenda delle arti marziali e volto storico di “Walker, Texas Ranger”: aveva 86 anni

È morto Chuck Norris, icona mondiale del cinema d’azione –

l mondo del cinema e delle arti marziali piange la scomparsa di Chuck Norris, attore statunitense e leggenda dell’action, morto all’età di 86 anni dopo un improvviso malore mentre si trovava alle Hawaii. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale.

Secondo le prime ricostruzioni, Norris era stato ricoverato d’urgenza sull’isola di Kauai a seguito di un’emergenza medica, ma le circostanze esatte del decesso non sono state rese note.

Una carriera tra arti marziali e Hollywood

Nato nel 1940 con il nome di Carlos Ray Norris, aveva raggiunto fama internazionale inizialmente come campione di karate, diventando più volte campione mondiale prima di approdare al cinema.

Il successo sul grande schermo arrivò negli anni ’70 e ’80, anche grazie alla celebre apparizione accanto a Bruce Lee in Way of the Dragon. Da lì, Norris costruì una carriera solida nel cinema d’azione con titoli come Delta Force e Missing in Action.

Il grande pubblico lo ha però consacrato come volto iconico della serie televisiva Walker, Texas Ranger, andata in onda per quasi un decennio e diventata un punto di riferimento della TV internazionale.

Un’icona pop oltre il cinema

Negli ultimi anni, Chuck Norris era diventato una vera e propria icona della cultura pop globale, anche grazie ai celebri “Chuck Norris facts”, battute virali che ne esaltavano ironicamente la forza sovrumana.

Solo pochi giorni prima della morte aveva pubblicato sui social un video in cui si allenava, accompagnato dalla frase: “Non invecchio. Salgo di livello”, dimostrando ancora una volta il suo spirito combattivo.

Il ricordo della famiglia

Nel messaggio diffuso online, i familiari lo hanno ricordato come “un marito devoto, un padre amorevole e un uomo che ha ispirato milioni di persone nel mondo”.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il cinema action: Chuck Norris lascia un’eredità fatta di disciplina, carisma e un’immagine indelebile di forza e determinazione.