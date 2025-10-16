Grazie ai fondi PNRR, nascono due nuove strutture a Cerenova e nel capoluogo

Due nuovi asili nido per 100 bambini, Gubetti: “Cerveteri investe nel futuro delle famiglie” –

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cerveteri per i più piccoli e per le famiglie.

Con i fondi PNRR ottenuti dal Comune, stanno prendendo forma due nuovi asili nido per un totale di 100 posti.

A Cerenova i lavori procedono rapidamente e la consegna è ormai vicina, mentre nel capoluogo sta per aprire il cantiere del secondo asilo nido.

Un investimento concreto nei servizi per l’infanzia, che rappresenta un passo avanti fondamentale per la qualità della vita e il futuro del nostro territorio.

A dichiararlo è la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, dal proprio profilo social istituzionale.