Cerveteri approva il Piano Urbano del Traffico –

La Giunta comunale di Cerveteri ha approvato nella mattinata di giovedì 16 ottobre la delibera relativa all’adozione del P.U.T. – Piano Urbano del Traffico, uno strumento previsto dall’articolo 36 del Codice della Strada e obbligatorio per i Comuni con più di 30.000 abitanti.

L’obiettivo è migliorare la circolazione, la sicurezza stradale e la vivibilità complessiva del territorio comunale.

Il Piano, elaborato dall’ingegnere Luciano Cera in stretta collaborazione con la Comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti, è stato approvato nei suoi primi elaborati. Riguarda il centro storico e le principali frazioni, tra cui Campo di Mare e Valcanneto, tenendo conto delle infrastrutture previste dal vigente Piano Regolatore e degli interventi inseriti nel PEBA.

“Con l’approvazione del Piano Urbano del Traffico giungiamo alla conclusione di un iter amministrativo lungo e impegnativo, che risponde a esigenze concrete di sicurezza e qualità della vita per i cittadini – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti –. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, a partire dall’ingegnere incaricato, al Comando di Polizia Locale e al Vicesindaco Riccardo Ferri che ha seguito con grande attenzione l’intero percorso.”

“Previsto dall’articolo 36 del Codice della Strada, il Piano Urbano del Traffico è un documento obbligatorio per i Comuni come il nostro – ha dichiarato Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri – atto ancor più importante per una realtà come Cerveteri, un territorio estremamente particolare e complesso per via delle sue numerose frazioni e per una superficie davvero estesa. Prevede l’inserimento di una serie di interventi per il miglioramento della quotidianità in strada, per i pedoni, per i mezzi pubblici e privati, per tutti coloro che ogni giorno, a piedi o con automobili o veicoli di ogni natura, percorrono le strade della nostra città”.

“Si tratta di un lavoro articolato, che prima di giungere all’approvazione avvenuta oggi ha avuto un iter lungo e dettagliato – prosegue il Vicesindaco Riccardo Ferri – di questo, ci tengo a ringraziare in particolar modo la Comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti, che insieme a tutto il Comando ha lavorato affiancando sia me che l’Ingegnere incaricato alla realizzazione del piano, che in fase di sopralluoghi ha anche valutato tutti i dati emersi dall’Istat relativamente gli incidenti stradali, presenziando in maniera estremamente proficua ai sopralluoghi e alla predisposizione degli atti”.

L’adozione del Piano rappresenta un passaggio fondamentale per pianificare interventi strutturali e migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico su tutto il territorio comunale.