Una lezione tra tecnica e cultura

Ladispoli, istituto tecnico “Di Vittorio”: Uscita didattica alla fabbrica di laterizi T2D di Todi –

Il 15 ottobre 2025 le classi seconde e terze delle sezioni A e B dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) dell’istituto tecnico Di Vittorio di Ladispoli hanno partecipato a un’interessante uscita didattica presso la fabbrica di laterizi T2D di Todi, accompagnati dai docenti prof.ri Cerrocchi, Strisciullo, De Francesco, Caruso, Serpico e Arvonio.

Gli studenti, guidati dal responsabile commerciale geom. Alberto Longari e dalla coordinatrice didattica Sofia Presciuttini, hanno potuto osservare da vicino tutte le fasi del processo produttivo dei laterizi: dall’estrazione dell’argilla in cava, alla modellazione, fino alla cottura in forno dei manufatti. L’esperienza ha permesso ai ragazzi di comprendere concretamente le tecniche e le tecnologie che stanno alla base di un materiale fondamentale per l’edilizia, collegando così la teoria appresa in aula alla pratica industriale.

Al termine della visita, il prof. Cerrocchi ha espresso soddisfazione per l’interesse e la serietà dimostrati dagli studenti, nonché per la disponibilità e la chiarezza dei responsabili dell’azienda, che hanno saputo trasformare la visita in una vera e propria lezione sul campo.

La giornata è poi proseguita con una visita alla città di Todi, durante la quale gli studenti hanno potuto ammirare il Duomo, la Piazza del Popolo e il Tempio di San Fortunato, vivendo un momento di arricchimento culturale e storico.

Un’esperienza che ha unito cultura e scienza, confermando l’importanza delle uscite didattiche come occasione di crescita personale e professionale per tutti gli studenti.