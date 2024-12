Evento ideato da Agostino De Angelis e ArcheoTheatron

Due Casette, il 14 dicembre presentazione della I Edizione del ©Festival Internazionale dell’AgriCultura –

Sabato 14 Dicembre alle ore 16.00 all’interno della Chiesa Madonna di Loreto delle Due Casette a Cerveteri sarà presentato il ©Festival Internazionale dell’AgriCultura ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis e l’Associazione Culturale ArcheoTheatron con il presidente Desirée Arlotta.

L’idea di realizzare la I Edizione del Festival “Coltura, Cultura, Culto” partendo dalla località Due Casette sta nel fatto che proprio questo territorio, come altri intorno la città etrusca, sono stati il simbolo di quel periodo storico, dopo il secondo dopoguerra, che ha visto popolate le campagne da uomini e famiglie provenienti da diverse regioni italiane, a cui furono assegnati appezzamenti di terra dall’Ente Maremma. Per questo motivo gli ideatori che sono conosciuti su tutto il territorio nazionale per la loro capacità di valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso eventi, hanno pensato che occorre dare importanza anche alla cultura agricola che ha radici profonde e che deve essere preservata come patrimonio immateriale della nostra tradizione agricola, che in Italia risale a millenni e che ha plasmato in modo indelebile la struttura sociale ed economica del paese.

La riforma Agraria dell’Ente Maremma, del 1950, come altre riforme agrarie sono state azioni politiche mirate a trasformare la struttura agraria del paese, con l’obiettivo di ridurre la concentrazione della proprietà terriera nelle mani di pochi grandi latifondisti e distribuire la terra ai contadini senza terra o con terreni troppo piccoli.

Per questo il Festival sarà presentato all’interno della Chiesadelle Due Casette, grazie alla disponibilità di Padre Mario Vecchierelli e del collaboratore Padre Pietro Ceroni, che hanno accolto il progetto incentrato sul valore identitario che la Chiesa e l’edificio religioso hanno ricoperto e ricoprono nella vita della comunità e del popolo, non solo da un punto di vista spirituale, ma anche sociale e culturale; non a caso nel logo che sarà presentato e ufficializzato è rappresento un campanile. Saranno presenti e parteciperanno all’evento gli assegnatari dei poderi dell’Ente Maremma, gli studenti degli Istituti Comprensivi di Marina di Cerveteri con la maestra Sonia Rainoldi e del Giovanni Cena con la professoressa Ilaria Dall’Acqua, a rappresentare la continuità e il futuro della memoria storica agricola del territorio, con la partecipazione dei giovani attori Riccardo Frontoni, Eleonora Pini, Marta Soracco, Samira Ercolani, Denny Iacarelli, Filippo Soracco che leggeranno passaggi dedicati alla storia del territorio con la proiezione di foto storiche delle famiglie.

Il Festival ha il patrocinio gratuito di Regione Lazio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri, Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival, tourismA, Istituto di Stato per la Cinematografia e televisione “R. Rossellini”.