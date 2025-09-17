Due 14enni di Cerveteri salvano una 92enne caduta in giardino

La sig.ra Anna Maria: “Sono i miei angeli custodi”

Un gesto di altruismo e coraggio ha trasformato un brutto incidente in una storia a lieto fine. Due adolescenti di Cerveteri, Emanuele e Lorenzo, entrambi 14 anni, hanno soccorso una donna di 92 anni, Anna Maria, rimasta a terra dopo una caduta nel giardino di casa.

L’anziana, energica nonostante l’età, era uscita per innaffiare i fiori quando, inciampando, è caduta e non è più riuscita a rialzarsi. I suoi richiami d’aiuto, rimasti inascoltati per circa un’ora a causa dell’isolamento della zona, sono stati finalmente uditi dai due ragazzi che passavano lì vicino.

Senza esitare, Emanuele e Lorenzo hanno scavalcato il muretto della proprietà, trovando la signora ferita ma cosciente. L’hanno soccorsa con prontezza: l’hanno trasportata in casa, le hanno disinfettato la ferita e rassicurata fino a quando si è sentita meglio. Poi sono andati via, senza lasciare il proprio nome né accettare una ricompensa.

Grazie a un appello sui social lanciato dal figlio della donna, Rodolfo, i due giovani sono stati rintracciati e invitati a casa per un piccolo rinfresco di ringraziamento. “Mia madre era emozionatissima – racconta Rodolfo – dice che non li dimenticherà mai”.

Un gesto semplice ma eroico che ha restituito fiducia e sorriso a un’intera famiglia.