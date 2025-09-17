Presidente Lupi su di giri: “Fiducia nel gruppo, sono sereno e ottimista, faremo bene”. In collina almeno 50 tifosi dei Cervi

Calcio, Città di Cerveteri verso la prima esterna a Tolfa

Una sfida ostica quella di domenica a Tolfa, si giocherà davanti a un pubblico appassionato, con la presenza di una nutrita rappresentanza di tifosi etruschi, galvanizzati dal primo successo in coppa Italia. Avversario tra i più temibili, costruito per disputare un torneo da vertice.

“Sono una squadra quadrata, con profili di qualità – ha detto Ferretti – Noi faremo la nostra gara, i ragazzi stanno dimostrando di avere testa e forza per affrontare tutti. A Tolfa sono convinto che faremo una bella prestazione. L’importante ora non sono i risultati, è capire che peso abbiamo. Conta la prestazione, è l’inizio di campionato. Tutto può succedere, ci sono valori inespressi, noi dobbiamo avere coraggio e testa”.

Per la trasferta di Tolfa, il presidente Andrea Lupi chiama i tifosi: ” Ci farebbe piacere la loro presenza domenica prossima, così come è stato a Santa Marinella, dove ho visto ragazzi cantare, sostenerci per tutta la gara – riferisce Lupi – Il loro apporto sarebbe importante, non ci deluderanno, come noi non deluderemo loro”.