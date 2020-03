Condividi Pin 0 Condivisioni

Una piattaforma che permette di conoscere il tempo di attesa per poter fare la spesa

DoveFila.it, attivo a Roma il sito per conoscere dove fare prima la spesa

DoveFila.it, attivo a Roma il sito per conoscere dove fare prima la spesa – Dove Fila: ovvero, dove si fa prima ha fare la spesa durante l’emergenza coronavirus. Per riuscire a sapere quali sono i supermercati aperti e, soprattutto, quelli meno affollati, è nato il sito DoveFila.it, piattaforma che, grazie alla geolocalizzazione e al contributo degli utenti, permette di conoscere il tempo di attesa per poter fare la spesa.

Per ora il sito è in versione Beta ed è attivo solo a Roma, centro e zona Sud.

Come stabilito dai decreti del Governo, nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, bisogna rispettare la fila (almeno un metro di distanza da chi vi precede). E così, nei supermercati più grandi, inevitabilmente, si sono create delle lunghe code con attesa che in alcuni giorni hanno superato le due ore.