“Dopo 7 lunghi anni giustizia è fatta”. La lettera di una delle vittime del nonno ‘orco’ di Cerveteri

L’uomo è stato condannato a 9 anni

“Non so che dire…Dopo 7 lunghissimi anni “giustizia” è stata fatta, anche se essa non cancellerà le sofferenze patite finora”.

Inizia così la lettera di una delle vittime di abuso dell’80enne di Cerveteri dopo la conferma della condanna a 9 anni.

“Questi anni li ho passati a combattere – scrive – contro me stessa, contro i mostri sotto il letto, contro i sensi di colpa e contro le paure. Mi è stata rubata la voglia di vivere, mi è stato rubato il sorriso, mi è stata rubata la mia femminilità ma soprattutto la mia dignità”.

“Le persone come lui – scrive – che io ho sempre paragonato all’uomo nero; mi ha rubato una cosa che nessuno mi restituirà mai. L’esperienza mi ha insegnato tante cose e mi ha aiutata a crescere”

Un ferita che sarà difficile da rimarginare. “Sono anni che mi guardo allo specchio e non mi riconosco, anni in cui vivo nella paura, anni di colpe, anni in cui ho perso me stessa, anni in cui ho perso parti di me che nessuno mai potrà ridarmi. Oggi inizia il mio percorso su me stessa, è arrivato il momento di ritrovarmi e di amarmi per tutti quegli anni passati ad odiare ogni centimetro di me. Dopo anni passati in gabbia posso dire che anche lui adesso proverà un briciolo di sofferenza che io ho patito. Ammetto che avevo perso le speranze, più passava il tempo più pensavo che non avremmo avuto un riscatto e invece eccolo qui, questo è un giorno che sicuramente ricorderò per tutta la mia vita”.