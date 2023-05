Un uomo finisce al pronto soccorso per una grave ferita alla mano

Ancora un caso di aggressione di un cane a Cerenova. L’ennesimo episodio si è verificato venerdì pomeriggio quando un uomo con il suo cane al guinzaglio, a passeggio per Marina di Cerveteri è stato prima inseguito e poi aggredito da un cane libero che si è avventato sul suo amico a quattro zampe.

Serpico il nome dell’animale aggredito da un simil labrador di nome Rocky. VI è stato un vero e proprio combattimento tra i due animali, ma ad avere la peggio è stato il proprietario di Serpico, intervenuto per cercare di dividerli.

Nuova aggressione di un cane libero dal guinzaglio a Marina di Cerveteri

“È stato come partecipare ad una rissa – dice Danilo, proprietario di Serpico -. Non è stato semplice riportare la calma. Finito il tutto sono dovuto correre al pronto soccorso per una grave ferita alla mano. Ma quello che più mi da fastidio è la maleducazione dei proprietari dei cani. Questo malcostume di lasciare liberi i cani di gironzolare dove vogliono non è ammissibile, oltre che vietato. Proprio per questo ho provveduto a presentare denuncia contro il proprietario di questo cane. Non è possibile che uno esce di casa per una passeggiata con il suo cane e deve avere paura di essere aggredito da un momento all’altro dal maleducato di turno che se ne frega delle regole, dell’educazione e della convivenza. Adesso basta!”.