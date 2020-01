Condividi Pin 0 Condivisioni

Aveva trascorso le vacanze a Civitavecchia

Donna scompare da Roma: si chiama Katya Serra

Paura e spavento in città per la scomparsa di una donna di 43 anni di origine sarda che durante le vacanze natalizie ha raggiunto i parenti a Civitavecchia, per poi raggiungere Roma il 5 gennaio 2020, luogo e giorno in cui fu sentita per l’ultima volta.

Katya Serra, è questo il nome della donna che ha fatto perdere le sue tracce. La sua famiglia è molto preoccupata e si è appellata sui social, chiedendo l’aiuto di chi possa averla vista nelle zone della città.

“E’ alta 1,70 cm, capelli biondo scuro, necessita di medicine”, a parlare è la sorella che in un post su Facebook chiede di divulgare la sua fotografia.

La mamma di Katya ha sporto una denuncia ai Carabinieri di Teulada (città in cui vive), i quali hanno immediatamente diramato le ricerche ai colleghi di Roma. La signora avrebbe raccontato alle Forze dell’Ordine di aver ricevuto l’ultima telefonata della donna da un altro numero di cellulare che risulterebbe appartenere ad un uomo sconosciuto, un nord africano.