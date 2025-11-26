Domenica 30 con Irasenna alla scoperta della affascinante Cerveteri medievale

Domenica 30 novembre, Irasenna ci accompagnerà alla scoperta della affascinante Cerveteri medievale

L’associazione Irasenna da tempo ha istituito un gruppo di ricerca formato da appassionati e amanti della Storia, affiancati da archeologi professionisti. Un lavoro paziente e capillare, con una particolare attenzione alla storia di Cerveteri, che sta cominciando a dare i primi, concreti frutti.

Uno di questi risultati sarà condiviso con il pubblico domenica 30 novembre, quando l’associazione organizzerà un tour speciale nel centro storico dedicato alla Cerveteri medievale e moderna. La partenza è fissata per le 14.30 in Via Torquato Tasso angolo Via della Necropoli (Davanti al rudere della porta medievale)

A guidare il percorso sarà l’archeologo medievista Vincenzo Desiderio, affiancato dal collega Federico Petetti. Anche lui archeologo medievista, autore di una tesi di laurea proprio sull’abitato medievale di Cerveteri. Nell’ultimo periodo, studiando insieme sui testi e sul campo, i due studiosi hanno individuato una serie di “chicche archeologiche inedite”.

Elementi e dettagli finora poco o per nulla noti, che verranno raccontati lungo il cammino e che, nelle loro intenzioni, potranno sorprendere anche chi vive a Cerveteri ed è convinto di conoscerne già tutta la storia.

Il tour sarà quindi l’occasione per tutti, cerveterani e no, per ascoltare aneddoti, curiosità e “nuove scoperte” in ambito medievale. Tutto inseriti nel contesto della città moderna, seguendo un itinerario che attraverserà il centro storico e alcuni dei suoi luoghi più significativi.

Per l’occasione è prevista l’apertura della chiesa di Sant’Antonio, della chiesa di Santa Maria Maggiore (parte vecchia) e, a conclusione del percorso, la visita al meraviglioso Palazzo Ruspoli. All’interno del palazzo la visita sarà condotta da una guida interna, mentre tutto il tratto nel centro storico sarà curato direttamente da Vincenzo Desiderio.

Un pomeriggio pensato non solo per gli appassionati di storia, ma anche per i cittadini che hanno voglia di guardare con occhi nuovi, e con gli strumenti della ricerca, i luoghi che attraversano ogni giorno.

L’appuntamento è quindi per domenica 30 novembre alle 14.30. Per la partecipazione è prevista una quota di 20 euro, comprensiva del biglietto d’ingresso a Palazzo Ruspoli. È necessario prenotarsi al numero 339 3224349 oppure scrivere alla mail infosenna.org.