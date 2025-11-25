Consiglio Comunale, il “Dopo Sfiducia” di Cerveteri: Gubetti ripartirà dalla sanatoria edilizia e dai debiti

Dopo aver schivato il colpo della mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale di Cerveteri torna a riunirsi in una sessione straordinaria che segna la ripresa dell’attività politica e amministrativa. Il clima a Palazzo del Granarone è teso, ma la Sindaca Elena Gubetti è chiamata a guardare avanti, con un’assise convocata per Martedì 26 novembre 2025 che dovrà affrontare subito temi cruciali per le casse e il territorio comunale.

Il Presidente Carmelo Travaglia ha convocato i consiglieri alle ore 18:00 in prima convocazione, con la possibilità per i cittadini di seguire la seduta in diretta streaming sul sito web istituzionale. L’Ordine del Giorno è fitto (11 punti), e l’attenzione sarà massima, specialmente sui nodi finanziari e urbanistici che impegneranno i banchi dell’aula.

Urbanistica e Le Nuove Sanzioni Edilizie

Il punto politicamente e amministrativamente più delicato riguarda l’approvazione del nuovo Regolamento di revisione dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in materia di abusi edilizi.

Si tratta di un adeguamento normativo reso necessario dalle recenti modifiche introdotte dalla L.105/2024 e dalla L.R. N.12/2025. L’approvazione di questo regolamento è fondamentale per la gestione delle pratiche di sanatoria e per l’entrata in cassa delle relative somme, influenzando direttamente il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini.

Bilancio Sotto la Lente: Debiti e Ratifiche



L’altro pilastro della discussione sarà la gestione finanziaria, con una serie di atti destinati a regolarizzare situazioni pregresse e urgenti.

L’assise sarà chiamata a votare il Riconoscimento di due Debiti Fuori Bilancio derivanti da sentenze giudiziarie:

• Una sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia (N. 556/2025).

• Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio (N. 15927/2025), per un importo di € 2.446,08.

Inoltre, i consiglieri dovranno ratificare ben tre Deliberazioni di Giunta Comunale (N. 168, N. 161 e N. 180) relative a variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.

Le Mozioni della Minoranza

Non mancherà lo spazio per l’iniziativa politica, con la discussione di quattro mozioni presentate dai consiglieri. Tra i temi in discussione che catalizzeranno l’attenzione figurano:

• La mozione sulle Aliquote IMU (Cons. Bucchi & altri).

• La questione del Concordato Preventivo della Società Ostilia (Cons. Orsomando & altri).

• La Valorizzazione del Consiglio dei Giovani di Cerveteri (Cons. Vecchiotti & altri).

• Una mozione sulla viabilità relativa a Via Aurelia Km. 32,500 bivio Via di Ceri – Doganale.

Per la Sindaca Gubetti e la sua maggioranza, questo Consiglio Comunale è la prima prova pubblica di stabilità dopo il tentativo di sfiducia, e l’occasione per dimostrare che, nonostante i numeri strettissimi, l’attività amministrativa può procedere spedita. In caso di necessità, la seconda convocazione è già fissata per mercoledì 27 novembre 2025, alle ore 20:00.