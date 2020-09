Domani la terza festa dei piccoli comuni del Lazio

Share Pin 0 Condivisioni

L’appuntamento è domenica 20 settembre dalle 10 alle 18 a Villa Borghese, Via delle Magnolie, Roma

Arriva a Roma la terza FESTA DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO della Regione Lazio organizzata in collaborazione con Legambiente, con lo slogan Ripartire Sicuri. La Piccola Grande Italia dei Comuni con meno di 5.000 abitanti torna a mostrare tutta la propria bellezza e la chiave di sviluppo sostenibile che custodisce. Cultura e tradizioni, enogastronomia, eventi e sostenibilità per scoprire le meraviglie della nostra regione, in sicurezza, domenica prossima nel cuore della Capitale.

“Dopo le prime due edizioni, dopo i bandi a loro dedicati e tutte le politiche messe in campo, ritorniamo insieme a festeggiare i Piccoli Comuni del Lazio – commenta Cristiana Avenali responsabile dei Piccoli Comuni della Regione Lazio – in piena sicurezza e nel cuore della capitale. Abbiamo scelto di ripartire, con la certezza che ciascuno avrà rispetto delle norme anti Covid e di farlo riportando a Roma i colori, i saperi, i sapori, le musiche, i paesaggi e le emozioni che solo questi magnifici borghi sono in grado trasmettere. Con amministratori, pro-loco, bande, artigiani del gusto, parchi e quanti mantengono vive le tradizioni territoriali, continuiamo in maniera incessante a spingere nella costruzione di un mondo diverso possibile che passa proprio dalla Piccola Grande Italia”.

“La nostra Piccola Grande Italia dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, domenica prossima tornerà a mostrare la straordinaria bellezza che rappresentano questi borghi, in chiave di ambiente e sviluppo sostenibile – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -Ripartiamo sicuri anche con la convinzione che, nella drammaticità dell’emergenza sanitaria, i piccoli paesi abbiamo risposto in maniera favolosa, assumendo un ruolo di primissimo piano con la loro vivibilità, e che continuino a farlo in maniera eccellente”.

Alla festa, insieme ai tanti piccoli comuni che saranno presenti, hanno aderito ANCI Lazio, AnpCI, Federparchi Lazio, Poste Italiane, Uncem Lazio.

IL PROGRAMMA

Roma, 20 settembre 2020

Programma della Giornata a Villa BORGHESE (viale delle MAGNOLIE)





APERTURA STAND ore 10/18

All’interno degli stand saranno possibili momenti di conoscenza del territorio con i prodotti tipici, esperienze virtuali, laboratori artigianali e ammirare gli abiti tradizionali di tanti Piccoli Comuni arrivati da ogni provincia.



INIZIO SPETTACOLI ITINERANTI E STATICI LUNGO L’AREA DELLA FESTA

Banda Musicale di Borbona “Concezio Colandrea” – Città di Borbona (RI)



11.00

SALUTI ISTITUZIONALI

La Regione Lazio, Legambiente, Federparchi Lazio, ANCI Lazio, Uncem Lazio, ANPCI Lazio, Poste Italiane, insieme ai Piccoli Comuni, i Sindaci con fascia tricolore, i rappresentanti dei Parchi, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni, le pro-loco e le associazioni territoriali, saranno insieme per i saluti istituzionali, e insieme ascolteranno le note dell’Inno di Mameli che risuonerà ad opera della Banda Musicale di Borbana.



11.00

SPETTACOLI e LABORATORI

Laboratori e seminari “Open space” con programma tempificato da parte del comune di Vallinfreda

Spettacolo degli sbandieratori di Ciciliano

Spettacolo musicale a cura degli Organettisti della Città di Rocca Sinibalda

Rievocazione storica da parte dell’associazione corteo” storico del comune d Castel Sant’Elia

Allestimento costumi rinascimentali da parte della Proloco Sipicciano di Graffignano

Il comune di Frasso Sabino allestirà abiti realizzati da materiale di riciclo, un evento tradizionale del comune

Il Comune d Rocca Sinibalda realizzerà un’esibizione artistica

13.00

ATLANTE VIVO DEI PRODOTTI TIPICI DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO

Saperi e sapori, vini, olio, peculiarità culinarie uniche dai borghi di tutto il Lazio, agricoltura sana e di prossimità, specialità da ciascun territorio verranno messi a disposizione in un Atlante vivo e gustoso dei prodotti tipici dei piccoli comuni del Lazio, fatto di degustazioni e racconti in ciascuno degli stand

14.00

POMERIGGIO FOLKLORE

Ore 15: banda musicale di Sant’Angelo Romano con esibizione majorette e gruppo folkloristico

Ballo della Pupazza del Comune di Roviano (RM), antico e tradizionale ballo del grande fantoccio costruito in cartapesta “indossato” da danzatori e accompagnato da musiche popolari

Laboratori e seminari “Open space” con programma tempificato da parte del comune di Vallinfreda

Banda Musicale di Borbona “Concezio Colandrea” -Città di Borbona (RI)

Durante tutta la giornata, negli stand:

verranno distribuiti materiali informativi dei Piccoli Comuni,

saranno esposte foto e mostre delle storie territoriali,

verranno allestiti e raccontati gli oggetti provenienti dal sistema museale PreGio dei Monti Prenestini e da altri musei del Lazio

sarà proposto l’artigianato locale, le realizzazioni, le storie artistico-culturali

si potranno conoscere i territori attraverso materiali multimediali

ciascun comune presenterà e metterà a disposizione e distribuzione mappe sentieristiche di percorsi ciclopedonali (via Francigena, cammini di San Francesco e San Benedetto, trekking nei Parchi Regionali e in altri quadranti montani)

sarà possibile prendere parte a laboratori di erboristeria delle essenze di Vallinfreda (RM) come a vari laboratori artigianali e a laboratori dei Parchi della Regione Lazio

EVENTO PLASTIC FREE

Tutta l’iniziativa sarà un evento Plastic Free, dalle divulgazioni di materiali, non verrà distribuita plastica monouso: stoviglie, bicchieri, piatti e quant’altro necessario sarà soltanto in pasta di mais, in PLA o in Mater-Bi, il tutto, al fine di conferire negli appositi servizi Ama, al termine dell’evento, il 100% di materiali differenziati verso i canali dell’economia circolare.



L’iniziativa si volgerà nel totale rispetto delle norme anti Covid e coadiuvare in tal senso Legambiente nello svolgimento della festa, ci saranno i volontari di Protezione Civile dei Gruppi A.N.VV.F.C Valle del Tevere e N.S.A Protezione Civile ODV