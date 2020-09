Share Pin 0 Condivisioni

Gli assessori Milani e Cordeschi: “Scelta necessaria per la scarsità di locali a disposizione”

Ladispoli, Teatro Vannini disponibile per l’utilizzo sportivo

Con la delibera numero 161 del 17 settembre 2020 la Giunta Comunale ha approvato la disponibilità del Teatro Vannini per l’utilizzo sportivo, ribadendo la destinazione della sala anche a beneficio dei servizi sociali.

“Tale scelta – dichiarano gli assessori Milani e Cordeschi – si è resa necessaria per la scarsità di locali a disposizione. La palestra scolastica di via del Ghirlandaio è in fase di ristrutturazione e altri locali, come quelli di Largo del Verrocchio e via Aldo Moro, sono stati destinati alle scuole per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria e consentire il rispetto delle norme anti Covid all’interno delle aule scolastiche.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale ha saputo intervenire con tempestività, offrendo temporaneamente asilo a quelle realtà, sociali e sportive, che si trovano a fronteggiare situazioni di difficoltà.

Nello specifico, il teatro Vannini ospiterà quotidianamente il Centro diurno per disabilità gravi e due pomeriggi a settimana sarà la ASD Gym a fruire del teatro per allenare bambini e bambine con la ginnastica artistica. La struttura continuerà inoltre ad essere a disposizione di tutti gli istituti scolastici e potrà essere utilizzata per spettacoli teatrali e musicali, eventi e attività culturali”.

