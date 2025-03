Domani, alla Camera dei Deputati, Alessandro Battilocchio presenterà la nuova provincia “Porta Italia”

Se ne parla da diverso tempo. Con posizioni e valutazioni contrastanti. Stiamo parlando della proposta di istituire una nuova provincia, che nascerebbe da una costola di quella che è attualmente la Città Metropolitana di Roma. Il territorio di questa nuova provincia andrebbe da Civitavecchia a Fiumicino. E comprenderebbe i Comuni di Civitavecchia, Fiumicino, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa. La nuova provincia prenderebbe il nome di “Porta Italia”.

È un territorio sicuramente ricco di potenzialità ancora inespresse. E che ospita due infrastrutture fondamentali per la città di Roma e per l’Italia intera: il porto di Civitavecchia e l’aeroporto di Fiumicino.

Per promuovere questa nuova provincia, Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, ha presentato una proposta di legge. Che illustrerà, in un incontro alla Camera dei Deputati, domani a partire dalle 10.30. Saranno presenti, e si confronteranno, i vari Sindaci e Amministratori dei Comuni coinvolti, e rappresentanti istituzionali, a livello provinciale e regionale. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta presso la webtv della Camera dei Deputati.