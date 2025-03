Sport e cuore: il Braccianese Francesco Curcio vince la medaglia d’oro nel Kim e Liù Centro 2025

Francesco Curcio, atleta della Sport For You 2 di Bracciano, ha regalato un momento indimenticabile al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia, vincendo oggi la medaglia d’oro al torneo interregionale Kim e Liù Centro 2025.

Nello stesso palazzetto, nello stesso torneo, esattamente un anno fa, nel 2024, Francesco aveva conquistato il bronzo. Dodici mesi più tardi, grazie a un grande impegno, costanza e spirito di sacrificio, sale finalmente sul primo gradino del podio.

In finale domina il match: due round a zero, vittoria per point gap. Ma dietro questo oro c’è molto di più. C’è un percorso fatto di allenamenti silenziosi, di cadute e ripartenze. Di emozioni contrastanti. E proprio queste esperienze, più delle vittorie, rendono un atleta davvero forte.

Perché la strada che porta alla vittoria non è sempre semplice. Ci sono ostacoli, deviazioni e salite. Ma ciò che conta davvero è non smettere di credere, di lottare e soprattutto di divertirsi. La vera vittoria è custodita nel piacere del combattimento.

Nessuno entra in gara per perdere, ma solo uno può vincere. È questo il valore dello sport: il rispetto dell’altro, il coraggio di mettersi in gioco, la forza di rialzarsi dopo ogni sconfitta. E Francesco, oggi, è l’esempio perfetto.

Avanti così, Francesco. La tua medaglia d’oro è la conferma che il lavoro paga. Ma il tuo sorriso è la dimostrazione che stai facendo la cosa più bella: combattere con il cuore.