Card buona spesa, con deliberazione della Giunta comunale n. 96/2021, il 7 ottobre è stato approvato il nuovo avviso per l’assegnazione di un sostegno economico per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto causata dalla pandemia da COVID-19.



DAL 1 NOVEMBRE SARA’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE LE CARD BUONA SPESA



“Sono davvero soddisfatto della tempistica con cui è stato approvato e pubblicato questo avviso – commenta il Sindaco Bruni – Ho fortemente voluto che venisse diffuso prima della reale apertura dei termini per la presentazione delle domande per permettere a tutti i Cittadini in difficoltà di avere il tempo per procurarsi la documentazione necessaria.

Rispetto allo scorso anno – continua il Sindaco Bruni – abbiamo potuto gestire al meglio i fondi, senza fretta e forti dell’esperienza passata. Sono così state riconfermate le card che hanno permesso a molti nostri Concittadini di potere avere un aiuto in assoluta riservatezza, nel pieno rispetto della dignità personale di ognuno. Sono fortemente convinto, infatti, che avere bisogno di un aiuto non sia una colpa o qualcosa di cui vergognarsi ma al tempo stesso credo che vadano rispettate le sensibilità di tutti: si tratta di aiuti non di elemosina. Purtroppo la pandemia ha inciso una ferita profonda in un mondo del lavoro già in difficoltà e non sono pochi i Cittadini che si sono trovati senza lavoro e con una famiglia da mantenere.

Se tutto seguirà il programma che abbiamo redatto con gli uffici, le carte buona spesa, del valore di 100 euro per ciascun componente del nucleo famigliare (fino ad un massimo di 3 a famiglia), saranno disponibili per le festività natalizie, offrendo così un po’ di serenità in più in quel periodo dell’anno così speciale.”

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1 novembre (quelle presentate prima non saranno prese in considerazione) e fino al 20 novembre da Cittadini residenti a Manziana, con un ISEE non superiore ai 20.000 euro e che abbiano difficoltà a fare fronte al sostentamento del proprio nucleo familiare.

L’invio potrà essere effettuato o per posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure in formato cartaceo all’ufficio protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il lunedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 17).



Per scaricare l’avviso e la modulistica: htpps://www.comune.manziana.rm.it/?p=16096