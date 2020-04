Condividi Pin 2 Condivisioni

Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: ”Chiediamo di ricevere le giuste informazioni in primis sui materiali delle mascherine, a dir poco inconsistenti”

Distribuzione mascherine a Santa Marinella, il centrodestra vuole vederci chiaro – riceviamo e pubblichiamo

“Ci eravamo ripromessi di non polemizzare in alcun modo in questo particolare e delicato momento che tutti noi stiamo vivendo, ma ci sembra doveroso ed opportuno ricevere da chi di dovere le dovute spiegazioni, e sopratutto rassicurazioni, circa le “mascherine” e la loro modalità di confezionamento che sta avvenendo in questi giorni nel comune di Santa Marinella.

Ci sono giunte infatti diverse segnalazioni da parte di cittadini, a dir poco increduli, circa le “mascherine” pervenute a domicilio.

Onde evitare alcun fraintendimento, ci uniamo senza dubbio ai ringraziamenti ai rappresentanti della Protezione Civile, delle forze dell’ordine che si stanno prodigando con serietà e abnegazione che li ha sempre contraddistinti nei momenti di emergenza e solidarietà. Ma d’altro canto sentiamo di dover richiedere le giuste informazioni in primis sui materiali, a dir poco inconsistenti delle mascherine consegnate (l’ormai famigerato “panno swiffer”).

Le suddette inoltre, a quanto testimoniato, vengono consegnate “sfuse”, in una busta contenente anche una lettera a firma del sindaco, quindi tutt’altro che in modo “asettico”.

Ci chiediamo se vi siano delle garanzie certificate da personale medico – relative ai protocolli operativi utilizzati per confezionare le buste – che possano assicurare la non contaminazione delle mascherine.

In caso negativo, chi ha deciso di comporre una simile confezione. A tal proposito, chiediamo a chi di dovere di chiarire immediatamente questi aspetti e comunicare alla cittadinanza cosa intende fare, e sopratutto come e quando fornire mascherine e materiale adeguato in particolar modo ai cittadini più esposti in questo delicato frangente.

Suggeriamo che a Roma l’Azienda Vernaglia si è da poco convertita alla produzione di mascherine e sta già servendo alcuni Municipi italiani; magari potrebbe essere contattata per maggiori informazioni, piuttosto che fare inutili proclami in pompa magna”.