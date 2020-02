Dispositivo antiabbandono, da domani via alle domande per ottenere il bonus

Condividi Pin 0 Condivisioni

All’interno modalità di richiesta e tempi

Dispositivo antiabbandono

Da domani, 20 febbraio, si potrà richiedere attraverso una prenotazione il contributo statale di 30 euro per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono che diventerà obbligatorio dal prossimo 6 marzo per bambini sotto i 4 anni. Per ottenerlo vanno rispettate delle procedure e occorre avere determinati requisiti.

Dispositivi antiabbandono

LO SPID

Per registrarsi sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è necessario avere il cosiddetto Spid, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (www-.spid.gov.it). Dopo la registrazione, andranno inseriti i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale).

Una volta nell’area riservata si otterrà un buono elettronico di 30 euro da utilizzare per l’acquisto di un dispositivo associato al codice fiscale del minore e solo in uno degli esercizi commerciali, anch’essi preventivamente registrati e obbligati ad accettare il buono, presenti in un apposito elenco consultabile su web.

Dispositivo antiabbandono

ATTENZIONE: se si acquistano più dispositivi per lo stesso minore ne verrà rimborsato solo uno. Se il dispositivo costa meno di 30 euro si otterrà un bonus di pari valore. Il bonus dovrà essere utilizzato entro 30 gg pena l’annullamento.

Per CHI HA ACQUISTATO IL DISPOSITIVO PRIMA, dovrà presentare entro il 19 aprile, sempre sulla stessa piattaforma del MIT, istanza inserendo l’IBAN del conto corrente allegando SCONTRINO O FATTURA dell’acquisto.

In entrambi i casi, essendo i fondi limitati, i buoni verranno emessi secondo l’ordine di prenotazione. Come dire: chi arriva ultimo rischia di non ottenere il bonus. Non è detto, infatti, che il fondo venga rifinanziato.