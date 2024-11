Disabilità gravissima, Belardinelli: “Come al solito la toppa è peggio del buco”

“Una cittadina di 40000 abitanti da mesi senza assessore ai servizi sociali. Come al solito hanno altre priorità”

Il Sindaco Gubetti, nel solito tentativo di mettere una toppa che come sempre è peggio del buco dichiara: “Il bisogno di rinforzare la squadra è innegabile, ma queste famiglie possono fare riferimento a me”.

Così Anna Lisa Belardinelli.

“Lungi da me voler strumentalizzare la delicata questione – aggiunge -, ma non posso fare a meno di ricordare al Sindaco Gubetti che da ben 6 mesi questa città di quasi 40.000 abitanti, è senza assessore ai servizi sociali”.

“Dopo le dimissioni di Francesca Badini, infatti, il primo cittadino non è ancora riuscita a nominare un nuovo assessore (non avendo trovato la quadra con i dissidenti). Vorrei ricordarle – spiega – che sono 7 anni e mezzo che chiediamo all’amministrazione Gubescucci di potenziare il servizio per dare risposte puntuali alle famiglie e, soprattutto, per evitare di perdere importanti finanziamenti come avvenuto in passato. Come al solito loro hanno altre priorità!”