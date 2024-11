Cerveteri, Paolacci: “Il villaggio Verde Azzurro ridotto all’abbandono”

“Era stato costruito negli anni 70 come centro residenziale per case estive. Oggi è ridotto all’ abbandono. Stiamo parlando del Villaggio Verde Azzurro a Cerveteri, all’ingresso della città. Erbacce alte, strade dissestate, ma l’attenzione e rivota a agli spazi verdi, non curati e lasciati al proprio destino”.

Così il consigliere di opposizione Gianluca Paolacci.

“Qui – aggiunge – ci sono tante famiglie giovani e molti bambini che avrebbero il desiderio di giocare su questo campetto, che ha bisogno di una riqualificazione. Una zona della città che si sente dimenticata, composta da molte famiglie che non sanno dove portare i loro figli. Mi sto occupando personalmente del caso. Trovo una zona diversa a 30 anni, quando era considerata una perla della città. Noto un degrado, a partire dalla vegetazione, per non parlare del decoro in generale. Piuttosto mi soffermerei sul campo da calcio, che fino a tanti anni fa era uno spazio dove ci si incontravano i bambini del quartiere per giocarci. A mio avviso, qui dove esiste una popolazione giovane, con tanti bambini, vi è bisogno di concedere uno spazio attrezzato, per far sì che le famiglie e i bambini si divaghino. Un campo all’abbandono, in cui basterebbe poco per sistemarlo e offrire la possibilità al quartiere di usufruirne. Invece, sembra che questa zona della città sia sconosciuta ai governatori. Vediamo – conclude – se riusciamo a portarlo a come era una volta, quando il pomeriggio si riempiva di adolescenti che vi giocavano, divertendosi in sicurezza”.