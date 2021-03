Share Pin 1 Condivisioni

Domenica il suo esordio ha coinciso con la vittoria

Debutto per Matteo Iurato in serie C con il Foggia

Debutto per Matteo Iurato in serie C con il Foggia –

Esordio per l’ex del Cerveteri Matteo Iurato con la maglia del Foggia.

L’ex verdeazzurro, ieri ha esordito giocando per buoni 25 minuti nella gara dei satanelli contro la Cavese terminata con una vittoria per la formazione foggiana.

Il centrocampista cerite, infatti, attendeva questo momento, di entrare in campo e dimostrare il suo valore.

Da parte sua è una grande soddisfazione indossare la maglia del Foggia, nobile decaduta, dove il calcio si vive 365 giorni all’anno.

La vittoria del Foggia che risale in classifica dopo un periodo di alti e bassi, la trascina a 43 punti in zona play off.

Iurato, quindi, ieri ha potuto festeggiare sia per il suo esordio che per la vittoria della sua squadra chiamata nel turno infrasettimanale alla trasferta di Francavilla Fontana, sempre in Puglia .

Fa.No.

(torna a Baraondanews)