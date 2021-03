Share Pin 1 Condivisioni

Il sindaco Bruni: “Paolo è ormai una certezza anche in questo anno così difficile per tutti è stato capace di portare avanti la sua passione e anzi di vedere realizzato che lui ha definito il ‘sogno di una vita'”.

Manziana: Paolo Benevelli campione italiano nel lancio del martello

Il manzianese Paolo Benevelli capione italiano del lancio del martello M.75.

Sabato scorso a Viterbo Paolo Benevelli è diventato Campione Italiano cat. M75 nel lancio del martello maniglia corta.

Oltre alla medaglia d’oro in questa categoria, Benevelli ha conquistato anche quella d’argento nel lancio del martello e quella di bronzo nel lancio del disco.

“Paolo ormai è una certezza – commenta il Sindaco Bruni – anche in questo anno così difficile per tutti è stato capace di portare avanti la sua passione e anzi di vedere realizzato quello che lui stesso ha definito il “sogno di una vita””.

“A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutto il paese gli faccio i complimenti e lo ringrazio per l’esempio che ci ha dato: non esistono limiti d’età per chi crede nei propri sogni. Non poteva esserci un messaggio più concreto e bello in questo nuovo primo giorno in zona rossa.”

