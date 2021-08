La squadra della scuola di danza di Fiumicino porta a casa un ricco medagliere ai campionati nazionali

Danza sportiva, World Dance Academy trionfa a Rimini –

“Complimenti alla World Dance Academy, associazione sportiva di Fiumicino, che nei recenti campionati nazionali di danza sportiva, tenutisi a Rimini, ha trionfato con ballerini del territorio, posizionandosi, con il suo team, tra i migliori atleti della competizione”.

Lo dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“Il Centro Studi Danza della World Dance Academy – aggiunge – ha, infatti, portato a casa, in occasione dei Campionati Nazionali Federali FIDS, un ricco medagliere”

Si tratta di ventuno finali guadagnate, di cui quattro medaglie d’oro, cinque medaglie d’argento e due di bronzo.

A vincere la medaglia d’oro per le danze coreografiche sono state Alice e Carlotta Silviani, sorelle trionfatrici nella Rumba – Duo synchro latin style 15/16 classe B.

Altra medaglia d’oro è stata quella per la Samba, chacha e paso doble, ottenuta dal duo Gaia Ferri e Rebecca Dell’Aguzzo, le stesse ragazze hanno ottenuto la medaglia d’argento per la specialità rumba e jive.

Una medaglia d’argento è stata, invece, assegnata, per la rumba, al duo Aurora Zandri e Federica Menichelli.

Per le coppie di danze latino-americane, Francesco Lojudice e Alessandra Brandi hanno raggiunto il podio come vice campioni italiani della categoria 65/69A, con loro in finale vi sono state le coppie Gabriele Romiti e Sara Panariello, insieme con Vittorio Altomare e Rosaria Mazzetti, e Domenico Bucci con Daniela Borgognoni.

Per le danze coreografiche hanno raggiunto la finale le giovanissime Maya Sansalone e Sofia Martorelli, per la categoria under 12, insieme con Manuela Fedeli per il chacha. Francesca Compagnucci ha conquistato, invece, la finale per il paso doble.

“Questi risultati – conclude l’assessore – sono stati conseguiti grazie all’impegno del fondatore della World Dance Academy, Fabrizio Del Bono, e del suo staff di maestri internazionali del calibro di Massimiliano Sodini, Simone Papi e Sara Magnanelli, tutti specializzati nel settore delle danze coreografiche a livelli internazionali.

Ringrazio l’associazione, i maestri e tutti gli atleti del nostro territorio che hanno trionfato nella danza, insieme con tutti gli altri campioni locali, portando il nome di Fiumicino ad essere conosciuto come luogo di eccellenze sportive”.