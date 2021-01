Danza, Il Gabbiano: premiata Lisa Soldaini al Winter Dance Award

Share Pin 1 Condivisioni

Palestre e scuole di danza ancora ferme, i concorsi on-line unico palcoscenico possibile. Si distingue di nuovo la Scuola DRC_Danza di Rita Marozza di Ladispoli.

Danza, Il Gabbiano: premiata Lisa Soldaini, interprete della coreografia “Guarda che Luna” di Rita Marozza, insegnante della scuola da Ritmica Contemporanea DRC_Danza del centro sportivo Il Gabbiano di Ladispoli.

Si è infatti disputato on-line negli scorsi giorni il Concorso Internazionale “Winter Dance Award” a cui hanno partecipato ben 24 Nazioni e 345 Coreografie. La Scuola DRC_danza di Rita Marozza, del centro sportivo Il Gabbiano, ha partecipato con un’unica coreografia premiata con il riconoscimento della Borsa di Studio per Alta Formazione Mentecontemporanea assegnata a Lisa Soldaini.

“In questo periodo di assoluta immobilità per la danza e per le Arti – ha detto la Maestra Rita Marozza – è fondamentale sostenere tutti gli operatori del settore e continuare a trovare nuove possibilità di confronto, l’unico possibile in questi tempi“. I concorsi on-line rimangono infatti, da molto tempo, l’unica possibilità di confronto tra gli artisti e gli sportivi. Una situazione certamente difficile che riguarda direttamente, anche a Ladispoli, centinaia di addetti ai lavori, tra insegnanti, atleti e operatore del settore.

Complimenti, anche da parte della Redazione di Baraonda, a Lisa Soldaini, alla maestra Rita Marozza della scuola DRC_DANZA e a tutto lo staff de Il Gabbiano.



Il video della coreografia è stato pubblicato sulle pagine social de Il Gabbiano (pagina facebook, pagina instagram).

Se il video non risulta visibile, cliccare qui: https://www.facebook.com/ssdilgabbiano/videos/1743203549219597 oppure qui: https://www.instagram.com/tv/CKgbAfyquA_/?utm_source=ig_web_copy_link

Recentemente la stessa scuola aveva conquistato il Premio all’Interpretazione nella categoria “solisti a teatro” nella Rassegna Nazionale “Incontri coreografici on line” organizzata dalla Compagnia Ballet-ex di Luisa Signorelli, con la coreografia “LE STELLE” di Rita Marozza, interpretato da Guido Marozza. “Non sempre ciò che ci meraviglia è raggiungibile ma vale la pena del viaggio e a volte ci permette di scoprire la meraviglia che è dentro di noi” (leggi l’articolo).

