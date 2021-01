Share Pin 0 Condivisioni

Sanremo 2021, Franceschini: “Niente pubblico, nemmeno i figuranti”

«L’Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico (pagante, gratuito o di figuranti) potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile».

Così il ministro Franschini in un tweet.

