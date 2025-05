Daniele Stirpe di Cerveteri porta la scherma all’Expo di OsakaIl

Giovane schermitore etrusco in Giappone per portare la tradizione italiana nel mondo della scherma, l’augurio dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini

Daniele Stirpe di Cerveteri conquista l’oriente. Il giovanissimo schermitore etrusco infatti, è pronto a partire alla volta di Osaka, in Giappone, per prendere parte all’Expo ed effettuare una dimostrazione della disciplina che negli anni, tra l’altro, tante soddisfazioni ha consegnato nelle spedizioni azzurre sia mondiali che olimpiche. Una soddisfazione ed un riconoscimento per lui, che sebbene giovanissimo vanta in bacheca già un titolo di vicecampione italiano Under 17, uno da campione italiano Silver assoluti, uno da Campione Italiano a squadre B1, due finali e due terzi posti nel circuito europeo Under 17.

“Rivolgo a Daniele, giovanissimo e valoroso atleta, nostro concittadino ed in forza all’Accademia Musumeci Greco, un caloroso in bocca al lupo per questa nuova, straordinaria e prestigiosa avventura – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – partecipare ad una manifestazione come l’Expo, l’esposizione universale che racchiude le eccellenze di tutto il mondo, è un onore per lui, per noi ma anche un grande riconoscimento per ciò che si sta facendo nel proprio settore. La scherma, sebbene rientri purtroppo tra i famosi ‘sport minori’, quantomeno da un punto di vista mediatico, è in realtà una disciplina che ai colori azzurri ha sempre portato grandi gioie e soddisfazioni. Al nostro Daniele auguro dunque un buon viaggio, di vivere una bellissima esperienza e di emozionarsi nel rappresentare l’Italia e Cerveteri sotto gli occhi del mondo intero. Partirà giovedì e al ritorno, spero di poterlo incontrare e conoscere di persona per complimentarmi con lui”.

“Questa spedizione in terra d’Oriente per Daniele ha un valore duplice – aggiunge Parroccini – è la prima volta nella storia che l’Esposizione Universale ospita anche la scherma, questa nobile disciplina tanto amata dal nostro concittadino. Tra l’altro è il più giovane dell’intero team azzurro: un motivo in più per essere orgogliosi di lui. Buon viaggio Daniele!”.