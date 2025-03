1,2 milioni di euro saranno destinati per il progetto di riqualificazione del lungomare della Salute di Fiumicino e per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla strada provinciale Palidoro

“Amministrare bene significa ottenere riconoscimenti” commenta Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino, e il recente stanziamento della Regione Lazio ne è la prova. 1,2 milioni di euro saranno destinati a Fiumicino per il progetto di riqualificazione del lungomare della Salute di Fiumicino e per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla strada provinciale Palidoro Crocicchie, tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo. “Interventi importanti per il nostro territorio che saremo in grado di realizzare grazie ai buoni rapporti che oggi intercorrono tra noi e la Regione” – commenta Severini. ” Un ringraziamento va al sindaco Baccini, agli uffici e agli assessorati competenti. Un nuovo, importante risultato per tutti.”